Plus belle la vie : Stéphane Henon (Boher) et Sacha Tarantovich (Irina) en couple, ils officialisent

La série des amours

Comme quoi, là où le Mistral peut être maudit pour les personnages de Plus belle la vie, ce lieu mythique de la télévision peut également être le théâtre de jolies choses dans la vraie vie. On s'en souvient, de nombreux couples s'y sont formés ces dernières années, que ce soit Serge Dupire (Vincent) et Rebecca Hampton (Céline), Avy Marciano (Sacha) et Diane Robert (Caroline), Cécilia Hornus (Blanche) et Thierry Ragueneau (François) ou encore Myra Tyliann (Alison) et Marwan Berreni (Abdel).

On leur souhaite tout de même un meilleur avenir que Jean-Paul et Irina qui, rappelons-le, se sont séparés le jour... de leur mariage.