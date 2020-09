Plus belle la vie : Irina va quitter Boher, fin du couple au Mistral ?

Et une nouvelle séparation à mettre au palmarès de Jean-Paul dans Plus belle la vie ? C'est tristement possible. Depuis quelques années, le personnage de Stéphane Henon enchaîne les déceptions amoureuses (Samia, Ariane, Léa...) et la prochaine sur la liste pourrait se prénommer Irina. C'est en tout cas ce que nous laisse craindre un extrait inédit de l'épisode 4119 qui sera diffusé le 1er octobre prochain sur France 3.

Séparation d'un couple au Mistral ?

On peut le découvrir, la guerre va en effet éclater entre Jean-Paul et son ex Samia au sujet de leurs mariages respectifs. En cause ? Les deux cérémonies (lui avec Irina, elle avec Hadrien) sont censées se dérouler le 31 décembre. Et comme aucun des deux ne souhaite changer de date, ils vont se faire des coups bas afin d'embêter l'autre.

De quoi nous offrir des moments ridiculement sympas entre ces personnages emblématiques, mais ne pas du tout faire rire Irina. D'après l'extrait en question, la jeune femme va logiquement s'énerver en voyant son fiancé se préoccuper davantage de son ex plutôt que de se concentrer sur leur future union, "Il faut que tu te maries. Et je parlais pas de moi, mais de ton ex. Epouse-la, tu ne penses qu'à elle".

Aussi, sans grande surprise, Irina va claquer la porte du domicile et balancer la pire réplique possible, "J'en ai marre. C'est fini ! Tu comprends ? C'est fini entre nous !" Alors, séparation irréversible ou simple coup de sang pour faire réagir Jean-Paul ? Rendez-vous dans quelques jours pour le savoir.