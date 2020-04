Plus belle la vie : Marwan Berreni (Abdel) et Myra Tyliann (Alison) séparés, il s'explique

Les acteurs qui incarnent Abdel et Alison sont séparés dans la vraie vie

Vous connaissez Marwan Berreni et Myra Tyliann pour leur rôles d'Abdel et Alison dans Plus belle la vie sur France 3. Les deux acteurs avaient officialisé leur couple dans la vraie vie en juin 2019 sur les réseaux, avec une tendre photo et un message plein d'amour. Mais entre les deux amoureux du Mistral, c'est terminé. Dans sa story Instagram, le comédien s'est même montré en confinement avec un autre femme. Suite à une vague de critiques de la part des fans de PBLV, il a tenu à mettre les choses au clair.

"Effectivement ça fait parler. J'avoue que ce n'était pas tellement le but recherché" a expliqué Marwan Berreni, "Oui, je vous fait part d'une partie de ma vie privée et effectivement je choisi de vous dire les choses belles qui m'arrivent plutôt que de communiquer sur les choses plus triste. Donc oui, je suis séparé de Myra depuis près de 6 mois, et elle comme moi n'avons pas jugé utile 'd'officialiser' quoi que ce soit sur internet".

Depuis 6 mois donc, Marwan Berreni et Myra Tyliann sont séparés dans la vraie vie. Mais ceux qui se sont fait connaître dans Plus belle la vie, qui pourrait bientôt s'arrêter, ont préféré ne pas prévenir leurs nombreux abonnés. "Je pensais que tout le monde serait en mesure de le comprendre" a-t-il regretté, "Sachez aussi, qu'il y a plein d'autres choses que vous ne savez pas sur moi, c'est le but du net : partager ce qu'il nous plaît !".

Marwan Berreni de nouveau en couple

Et si Marwan Berreni a du s'exprimer sur sa rupture avec Myra Tyliann, c'est parce qu'il s'est affiché au côté de sa nouvelle petite amie. Son nom ? Tiphaine Schirier. Et non, elle ne joue pas dans Plus belle la vie, elle est mannequin mais aussi businesswoman et maman. L'acteur a en effet retrouvé l'amour dans les bras de cette superbe brune qui est créatrice de Art & Other Drugs agency, une Agence créative de productions visuelles à Paris et Monaco.

En légende de ses photos, elle reçoit souvent des émojis flammes et coeurs rouges de la part de son compagnon. Il lui a même écrit "Amore Mio" sur une série de photos la montrant notamment avec lui, en train d'échanger un tendre baiser.