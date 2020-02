Charmed saison 2 : Julian McMahon (Cole) prêt à reprendre son rôle ? Il répond

En 2018, la CW a lancé aux Etats-Unis un reboot de Charmed, toujours non diffusé en France. Un projet qui n'a pas vraiment fait l'unanimité chez les fans et chez les acteurs de la série culte diffusée entre 1998 et 2006. Alyssa Milano et Holly Marie Combs ont ouvertement critiqué le reboot tandis que Shannen Doherty a soutenu les nouvelles actrices. Difficile donc d'imaginer le retour de Piper ou Phoebe. Mais d'autres stars de la série originale pourraient-elles revenir ?

Julian McMahon prêt pour revenir

Le site de TVGuide a posé la question à Julian McMahon. L'acteur vu également dans Nip/Tuck et plus récemment dans Runaways a joué dans une cinquantaine d'épisodes le personnage de Cole Turner. Actuellement star de la série FBI : Most Wanted, l'acteur a confié qu'il n'a pas vu le reboot de Charmed mais aime toujours autant avoir fait partie de la série originale. "C'était une super série pour moi. Quand j'ai signé, c'était pour six épisodes et je suis resté trois ans" a-t-il d'abord confié avant d'expliquer qu'il n'est pas contre faire revivre son personnage. "Si j'avais l'opportunité de recommencer, je le ferais" lâche l'acteur.

Ok, Cole est mort dans la saison 5 de Charmed mais Julian MacMahon pourrait revenir dans un autre rôle. Ce sera prochainement le cas de Jason Behr qui jouait Max Evans dans Roswell et reviendra avec un tout nouveau rôle dans la saison 2 de Roswell, New Mexico. Charmed est déjà renouvelée pour une saison 3 par la CW.