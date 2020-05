Gossip Girl : Emily Lind donne des pistes sur le reboot et son personnage

Les persos du reboot seront "différents de l'original"

Emily Lind, de son nom complet Emily Alyn Lind, a été la première actrice choisie pour le reboot de Gossip Girl. Celle que vous avez pu voir dans la série Revenge ou dans le film Doctor Sleep (et qui est la soeur de Natalie Alyn Lind vue dans les séries The Gifted ou encore Tell Me a Story) s'est confiée sur le reboot de la série culte. Interviewée par Insider, l'actrice a donné des pistes : "Je pense pouvoir dire que ces personnages vont être différents de l'original". N'espérez donc pas retrouver Chuck (Ed Westwick), Blair (Leighton Meester), Serena (Blake Lively), Nate (Chace Crawford), Dan (Penn Badgley) ou encore Jenny (Taylor Momsen), car les nouveaux personnages devraient avoir d'autres caractères.

Et ce n'est pas tout. Alors que les personnages de la série étaient à fond sur le blog de Gossip Girl, dans le reboot, les ados seront davantage connectés aux réseaux et surtout à Instagram. "Ils vont parler de beaucoup de sujets qui sont pertinents pour la société actuelle - la génération Instagram d'aujourd'hui, la génération des médias sociaux" a ainsi développé Emily Lind, "Je pense que les créateurs sont très intéressés - et je pense qu'ils l'ont dit - par la création d'un contenu qui trouve vraiment un écho auprès des jeunes d'aujourd'hui, qui soit aussi réel que possible et qui ait des conséquences".

Zoom sur Audrey, l'une des nouvelles stars de Gossip Girl

Alors qu'une première photo du reboot de Gossip Girl (qui ne montre pas grand chose) avait été dévoilé, celle qui joue l'une des lycéennes les plus riches de l'Upper East Side a aussi donné des indices sur son rôle. Emily Lind interprète Audrey dans la nouvelle version du show, une ado en couple depuis longtemps qui se demande si elle n'irait pas voir ailleurs. Les créateurs "m'ont parlé un peu d'Audrey et de ses valeurs et tout le reste" a-t-elle expliqué, et "elle est exactement ce qu'elle est", "elle est juste là, juste honnête" en mode : "C'est ce que je suis, je ne le cache à personne".