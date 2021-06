Esprits Criminels saison 16 : tout ce que l'on sait déjà sur le retour de la série

Depuis quelques années déjà, la mode est au retour d'anciennes séries à la télévision. On ne compte plus les projets de revival ou de reboots en cours de diffusion ou en préparation. Gossip Girl va par exemple revenir en juillet avec un reboot et Les Experts aura prochainement droit à une nouvelle saison. Et elle n'est pas la seule série policière à faire un retour inattendu.

Une saison 16 en préparation malgré l'annulation

En janvier 2019, CBS annonçait que la saison 15 d'Esprits Criminels serait la dernière. L'ultime épisode, le 10e de la quinzième saison, était diffusé aux Etats-Unis le 19 février 2020 (découvrez la fin de la série). Mais, surprise, le 19 février 2021, on apprenait qu'une saison 16 était en préparation ! C'est la plateforme Paramount + (anciennement CBS All Access) qui a commandé cette nouvelle saison surprise.

Combien d'épisodes ?

Comme avec la saison 15, cette future saison d'Esprits Criminels comptera 10 épisodes. Pour l'instant, on ne sait pas quand aura lieu le tournage et on ne connaît donc pas la date de sortie de la suite.

Qui sera au casting ?

Là aussi, c'est un peu le gros point d'interrogation. Aucun acteur n'a pour l'instant été confirmé au casting de cette saison 16 mais Paget Brewster qui jouait Emily Prentiss avait confié être en négociations. "Nous sommes vraiment reconnaissants envers les producteurs. Ils sont venus voir toutes les personnes qui étaient présentes durant les 4 dernières saisons pour nous demander si on accepterait de revenir" a confié l'actrice à Comicbook. S'ils acceptent, les acteurs des saisons récentes devraient donc reprendre leurs rôles.

Il semblerait cependant que cette saison bonus ne fera pas revenir certains acteurs adorés des fans comme par exemple Shemar Moore qui jouait Derek Morgan. Paget Brewster a précisé que seuls les acteurs n'étant pas actuellement occupés par d'autres projets allaient revenir. Et puisque Shemar Moore est actuellement au casting de la série SWAT, ça semble compromis pour lui...

Des sources avaient aussi confié à TVLine que de nouveaux agents - et donc de nouveaux acteurs - devraient intégrer l'équipe. Ce qui laisse penser que tous les acteurs de la série originale ne vont pas rempiler.

Ce qui va changer par rapport à la série originale

Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui nous attend dans la suite de la série mais une chose est sûre : il y aura un changement par rapport à la série originale. Lequel ? La saison 16 sera centrée sur une seule enquête (contre une par épisode habituellement).

Un docu-série à venir

Et pour prolonger le plaisir des fans des enquêtes des profileurs, Paramount+ prépare aussi un docu-série intitulé The Real Criminal Minds qui s'intéressera au parcours de vrais policiers spécialisés dans la traque de tueurs.