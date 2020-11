Supernatural saison 15 : quelle fin pour Sam et Dean ? Le showrunner se confie

Toutes les bonnes choses ont fin et malheureusement, c'est Supernatural qui va nous le rappeler. Ce jeudi 19 novembre, la CW diffusera le tout dernier épisode de la série après 15 longues et belles saisons. On le sait, cette page n'a pas été facile à tourner sur les plateaux pour Jensen Ackles et Jared Padalecki, les deux stars de cette histoire. Aussi, faut-il déjà craindre une fin déchirante à l'écran ? Peut-être pas.

Une fin ouverte pour les deux frères ?

Interrogé par TVLine sur la possibilité de voir Sam et Dean enfin trouver la paix au terme du dernier épisode, Andrew Dabb - le showrunner, a dans un premier temps confessé que ce concept était assez compliqué à mettre en place pour ces deux héros, "Je pense que voir Sam et Dean Winchester trouver un véritable état de paix c'est beaucoup trop demander." Néanmoins, il l'a ensuite précisé, "Il y a toujours quelque chose dehors. Et ce sont un peu des soldats, même si le plus gros semble avoir été géré, il y a toujours des petits trucs qui les empêchent de se poser".

Oui, à défaut d'une véritable happy ending classique, cette déclaration semble clairement sous-entendre que Sam et Dean ne devraient pas mourir dans ce final. D'autant plus que le showrunner en a ensuite rajouté une couche en révélant, "Est-ce que je crois qu'ils pourraient tout lâcher, se poser sur le sable et boire une piña coladas ? Oui, ils le pourraient. Mais pas maintenant. Il y a quelque chose qui va arriver pour les forcer à reprendre du service. Ils ont une obligation morale qui les empêche d'abandonner le combat".

On comprend mieux pourquoi les acteurs avouaient déjà réfléchir à l'idée de faire revenir la série dans le futur : la fin de Supernatural ne devrait finalement pas être le point final de cette histoire et la porte à une suite devrait rester ouverte. Et bizarrement, plutôt que de nous frustrer, ça nous rassure !