Supernatural saison 15 : le final sera le meilleur épisode de la série d'après les acteurs

Etant donné qu'un nouveau confinement pourrait bientôt être imposé en France afin de lutter contre le Covid-19, on ne peut que vous conseiller d'aller immédiatement faire un stock de mouchoirs. Pour quelle raison ? C'est le 19 novembre prochain que la CW et Serieclub (en simultané en France à partir de 2h35) diffuseront le tout dernier épisode de Supernatural, accompagné d'un joli documentaire bonus. Un final qui s'annonce intense et fort en émotion après 15 belles saisons, mais qui devrait également faire le bonheur de tous les fans.

Une fin parfaite

A l'occasion du PaleyFest organisé le week end dernier, Jared Padalecki a en effet déclaré, "Je ne pourrais pas être plus satisfait de la façon dont la série prend fin". Puis, interrogé sur son moment préféré durant l'intégralité de l'aventure Supernatural, l'interprète de Sam a tout simplement révélé, "Honnêtement, le final de la série est réellement mon épisode préféré de tous les temps". Rien que ça.

Une déclaration prometteuse et intrigante, approuvée par Jensen Ackles, "C'est une façon fantastique pour la série de tirer sa révérence". Le pote de Jared Padalecki l'a ensuite ajouté, malgré l'impact de l'épidémie qui a pu bouleverser quelques plans, l'équipe créative n'aurait pas pu imaginer une meilleure conclusion que celle qui nous sera proposée, "Plus j'y pense, plus je tente d'imaginer les différentes possibilités qui auraient pu ou dû être faites, et plus je trouve intéressant de réaliser que je reviens en réalité toujours à la direction qui a finalement été choisie".

Un dernier épisode plus calme

Pour l'anecdote, Andrew Dabb - le co-showrunner, s'est récemment confié ce qui nous attend à l'écran. A en croire ses propos, Supernatural arrivera à nous surprendre une dernière fois à travers une ambiance inédite : "Pour la plus grande partie, on boucle un énorme morceau de notre mythologie dans l'épisode 19. L'épisode 20 est donc nettement plus centré sur les personnages et s'intéresse davantage à Sam, Dean et la famille qu'ils ont construit autour d'eux".

Les adieux à Supernatural seront donc à la fois difficiles et beaux. Vivement ?