Supernatural saison 15 : "il y a eu des larmes", les acteurs ont craqué durant le tournage du final

Le dernier épisode de Supernatural ne sera pas diffusé avant le 19 novembre prochain sur la CW aux USA, mais il a déjà été filmé. Et sans grande surprise, ce moment n'a pas été simple à vivre pour Jensen Ackles et Jared Padalecki, les deux stars de cette série fantastique depuis près de 15 ans.

Une fin de tournage émouvante

"Oui, il y a eu des pleurs" a confessé l'interprète de Dean auprès de TVLine. "Les derniers instants sur les plateaux étaient pesants, parce que nous savions que la fin approchait, et nous avions eu tout le temps de la voir arriver". Aussi, Jensen Ackles l'a confié, la dernière scène a été très difficile à mettre en boîte, "Quand c'est arrivé, c'était comme si... je ne sais pas. Mais j'ai clairement brisé mon interprétation du personnage, je peux vous le dire".

Et visiblement, il n'a pas été le seul à ne plus savoir faire la différence entre lui ou son personnage sur le plateau. Jared Padalecki l'a de son côté ajouté, "Ça a été le cas pour tous les deux". Néanmoins, le comédien a également avoué s'être enfermé dans un état d'esprit très spécial afin de craquer le moins possible, "J'étais en mode robot pour rester concentré et ne pas voler les larmes de Sam". Autant dire qu'il sera très amusant d'analyser leur façon de jouer durant ce grand final afin de voir quelle émotion était jouée et quelle émotion était sincère.

"Au final, imaginez les sentiments de bonheur, de satisfaction et de fierté enveloppés dans de l'émotion et c'est la pilule que nous avons dû avaler ce jour-là" a révélé Jensen Ackles, ce à quoi a répondu son partenaire, "Et c'était une bonne pilule. Je la prendrais de nouveau si j'en avais l'occasion". De quoi déjà nous teaser un futur retour de la série ? A suivre.