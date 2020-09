Supernatural saison 15 : la fin de la série sera différente des épisodes habituels

Non, Supernatural n'est pas immortelle. C'est désormais acté, la CW diffusera le dernier épisode de la série le 19 novembre prochain au terme de sa saison 15. La fin d'une aventure qui n'a pas été facile à digérer pour les acteurs, et qui devrait offrir quelques passages mémorables aux fans de la première heure.

Une fin différente des épisodes habituels

Interrogé par TVLine sur la façon dont l'écriture de cette conclusion a été gérée, Andrew Dabb - le co-showrunner, a en effet confié que les téléspectateurs devraient être satisfaits par ce qui a été imaginé. "Pour la plus grande partie, on boucle un énorme morceau de notre mythologie dans l'épisode 19" a-t-il ainsi confié, avant d'ajouter, "L'épisode 20 est donc nettement plus centré sur les personnages et s'intéresse davantage à Sam, Dean et la famille qu'ils ont construit autour d'eux".

De fait, il n'y aura pas la sensation habituelle de "la nouvelle affaire de la semaine" durant le final, ce qui est une très bonne nouvelle. En prenant le temps de décortiquer les éléments majeurs de la série en leur accordant la place nécessaire qu'ils méritent, on devrait ainsi éviter un sentiment de précipitation - comme celui ressenti à la fin de Game of Thrones, et avoir réellement le temps de faire nos adieux à cet univers et ces personnages.

Reste désormais à savoir si le résultat sera véritablement à la hauteur des ambitions de l'équipe créative. On le sait, les auteurs de Supernatural ont été contraints de réécrire de nombreuses choses pour la fin, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a bloqué certaines idées.