Supernatural saison 15 : une suite déjà prévue après la fin de la série ? Jensen Ackles y pense

Le 19 novembre prochain ne sera pas un jour comme les autres, c'est à cette date que la CW diffusera le tout dernier épisode de Supernatural après 15 belles saisons à la télévision. A moins que... Jensen Ackles l'a étonnamment confié à Michael Rosenbaum dans son podcast "Inside of You", cette fin ne serait en réalité pas définitive. Au contraire, lui et Jared Padalecki ne souhaiteraient pas fermer la porte à un retour, qui serait même déjà dans un coin de leur tête.

Un retour de Supernatural déjà prévu ?

"Depuis toujours je pense qu'il y a une possibilité pour que, d'ici 5 ans, on reçoive un appel du genre 'Hey, faisons tous un retour sur une chaîne de streaming ou autre avec 6 nouveaux épisodes" a notamment confié l'interprète de Dean.

Même s'il n'a pas encore officiellement tourné la page de la série - le tournage du dernier épisode débutera dans quelques semaines, Jensen Ackles sait déjà qu'il ne sera pas dans l'optique de lui faire ses adieux, "J'ai vraiment le sentiment que ça ne sera pas un long au revoir". A l'instar d'autres séries comme Psych, X-Files et peut-être bientôt Community, il lui est en effet difficile d'imaginer cet univers ne pas continuer à s'étendre dans le futur, "J'ai vraiment le sentiment que là va être "Bon, on range ça au placard pour le moment et on la dépoussiérera un peu plus tard".

Des propos qui devraient logiquement faire le bonheur des fans mais qui ne sont finalement pas très surprenants. Il y a quelques jours, les acteurs rappelaient déjà leur attachement à Supernatural en confiant avoir énormément pleuré à la lecture du dernier scénario. Allez hop, le rendez-vous est déjà pris dans 5 ans. Vivement 2025 !