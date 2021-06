Supernatural de retour ? Jensen Ackles prépare une série sur les parents de Dean et Sam

C'est en novembre 2020 que la CW a diffusé le dernier épisode de Supernatural au terme de 15 longues et belles saisons. 7 mois plus tard, la série s'apprête déjà à effectuer son retour sur nos écrans. Ou tout du moins, son univers. L'information a été dévoilée par Deadline, Jensen Ackles (Dean) travaille actuellement à la production... d'un prequel.

Bientôt un spin-off pour Supernatural ?

D'après les premières informations, cette série intitulée The Winchesters - qui se déroulerait donc avant les événements de Supernatural, devrait être "centrée sur les parents de Dean et Sam" et suivre "l'histoire d'amour épique et méconnue de John et Mary, notamment leur rencontre et la façon dont ils ont tout fait pour, non seulement sauver leur amour, mais également le monde entier".

Un concept intrigant sur le papier, qui pourrait compter sur un détail important afin d'attirer le public : Dean devrait être présent dans cette histoire. Non, le héros ne va pas revenir à la vie et voyager dans le passé, mais il serait prévu comme le narrateur à chaque épisode (un peu à la façon de ce que l'on peut voir dans Young Sheldon).

Un projet nécessaire, selon Jensen Ackles

A l'heure actuelle, on ne sait encore pas quel acteur et quelle actrice pourraient camper les personnages principaux (il apparait peu probable de revoir Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith en raison de leurs âges), mais Jensen Ackles se révèle déjà très excité par ce potentiel projet.

Même si la série n'est pas encore officiellement commandée par la CW - la chaîne pourrait attendre la production d'un pilot pour faire son choix, il a rappelé à Deadline qu'elle était inévitable, "Quand Supernatural a pris fin à sa 15ème saison, on savait que ce n'était pas réellement terminé. Comme on le dit dans la série, 'Rien ne se termine vraiment'".

Puis, il l'a ensuite assuré, consacrer ce spin-off au passé des parents de Sam et Dean serait le meilleur concept possible, "Quand avec Danneel [sa femme] on a créé Chaos Machine Productions, on savait que la première histoire que nous voulions raconter était celle de John et Mary Winchester, autrement dit l'origin story de Supernatural. J'ai toujours pensé que mon personnage, Dean, aurait aimé en savoir plus sur la relation entre ses parents et comment tout cela s'est produit". On n'est pas encore hypé par l'idée, mais on lui fait confiance.

Jensen Ackles et Jared Padalecki en froid ?

Pour l'anecdote, Deadline a révélé que Jared Padalecki (Sam) serait lui aussi de retour, au moins en tant que producteur, mais la star de Walker a surpris tout le monde sur Twitter cette nuit. A l'annonce de la préparation de ce projet par Jensen Ackles, le comédien a étonnamment déclaré... qu'il n'était au courant de rien, "Mec, je suis content pour toi. Même si j'aurais aimé apprendre ça autrement que par Twitter. J'ai hâte de découvrir ça, mais je suis déçu que Sam ne soit pas impliqué".

Une simple blague de sa part ? Quand on connait la relation et la complicité des deux acteurs, on peut logiquement le penser. Toutefois, quand un internaute a souhaité en avoir le coeur net en l'interrogeant à ce sujet, Jared Padalecki a précisé, "Non [ce n'est pas une blague]. C'est vraiment la première fois que j'en entends parler. Je suis écoeuré". A suivre...