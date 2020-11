Supernatural saison 15 : une fin tragique, épique et émouvante, le récap

Ce jeudi 19 novembre, la CW a diffusé l'épisode 20 de la saison 15 de Supernatural, qui était également le tout dernier de la série. Et pour découvrir ce final, il fallait être armé de nombreux paquets de mouchoirs. Contrairement à ce qui avait pu être teasé ces dernières semaines, cet ultime épisode s'est révélé aussi tragique qu'émouvant et nous a fait perdre des litres de larmes.

Dean a trouvé la mort

Alors que tout semblait se dérouler comme un jour normal pour les frères Winchester (une sortie qui a finalement débouché sur une affaire étrange, cette fois-ci avec des vampires aux masques de squelettes), les créateurs ont finalement tenu à nous rappeler que le concept de normalité n'existait pas pour ces deux héros.

Aussi, à l'occasion d'un combat intense et morbide contre ces ennemis (on ne compte plus le nombre de têtes décapitées), Dean a malheureusement été empalé contre une barre en fer avant de perdre la vie quelques minutes plus tard. Une séquence que personne n'avait vraiment vu venir tant tout semblait se dérouler comme d'habitude, sauf pour le personnage de Jensen Ackles qui a dévoilé à son frère, "On savait que ça allait forcément finir comme ça pour moi. C'est okay. Ca va. On a vécu une sacrée aventure".

Des adieux parfaits

Toutefois, si les scénaristes ont donc décidé de nous briser le coeur en faisant mourir Dean, on peut également les remercier pour les adieux qui ont été mis en place. Pendant de longues minutes, Dean et Sam ont en effet pu se parler, "Je suis si fier de toi, Sam. Tu le sais ? Je t'ai toujours admiré, tu es plus fort que moi", se révéler des choses encore inédites, notamment sur le jour où Dean est venu chercher Sam à Stanford ou encore se rassurer, "Je ne te quitte pas. Je serai toujours avec toi ici [dans son coeur], chaque jour que tu vivras, que tu te battras".

A la fois sobre et en même temps riche en émotion, cette séquence était belle, nécessaire et a parfaitement marqué le lien qui a toujours uni ces deux frères, "C'est bon. Tu peux partir maintenant". On vous l'a dit, il fallait des tonnes de mouchoirs pour résister à ce visionnage.

Une conclusion pleine de (belles) surprises

Mais le point positif, c'est que la série ne s'est pas arrêtée là. Au contraire, malgré cette disparition tragique, de belles surprises ont également été mises en scène par la suite. Premièrement, Dean a trouvé sa place dans une nouvelle version du paradis. Bobby, qui l'attendait, lui a alors expliqué que cet endroit avait été remis en état grâce à Jack et Castiel et qu'il pouvait désormais y retrouver toutes les personnes de sa vie (dont ses parents qui habitaient juste à côté) et y faire exactement ce qu'il souhaitait (comme conduire la Impala). Bref, une sorte de deuxième vie dans la mort.

Deuxièmement, Sam - comme il l'avait promis à Dean, ne s'est pas laissé abattre et a continué les missions pour sauver le monde. Mieux, cela ne l'a pas empêché de fonder sa famille et de devenir papa d'un petit garçon prénommé Dean. Et si l'on en croit son tatouage (symbole anti-possession), ce dernier a visiblement repris les traditions familiales.

Enfin, troisièmement, quand l'heure est finalement venue pour Sam de quitter ce monde (de vieillesse), le héros incarné par Jared Padalecki a lui aussi trouvé sa place au paradis et a donc pu y retrouver Dean, seulement quelques minutes / heures après son arrivée ici, le temps n'étant pas le même dans cet étrange lieu. De quoi permettre aux créateurs de nous offrir de jolies retrouvailles et terminer la série comme elle l'avait commencé : avec Dean et Sam, ensemble.

Comme l'a dit Dean : c'était une sacrée aventure !