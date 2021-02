Walker saison 1 : Jared Padalecki promet que Jensen Ackles (Supernatural) viendra dans la série

Si Supernatural a pris fin en novembre dernier sur la CW aux USA après 15 belles saisons, Jared Padalecki est déjà de retour dans une série. Depuis le début de l'année 2021, le comédien incarne en effet Walker dans un remake modernisé de la fiction culte des années 90 sur le plus célèbre Texas Ranger.

Retrouvailles Supernatural dans Walker ?

Un nouveau projet qui excite le comédien et qui cartonne déjà (Walker a été renouvelée pour une saison 2), et qu'il souhaite bien évidemment partager avec Jensen Ackles, son pote de toujours. A l'occasion d'une interview accordée à TVLine, Jared Padalecki a confirmé son envie de réunir les frères Winchester à l'écran.

"J'ai vraiment hâte qu'il débarque dans la série" a-t-il ainsi confié, avant de néanmoins préciser que cette apparition mettra un peu de temps à s'organiser, "Là il est en train de tourner dans la saison 3 de The Boys avec Eric Kripke [Le créateur de Supernatural, ndlr] à Toronto. Donc il n'est pas du tout dans le même pays".

Qu'importe, cela n'empêche pas le nouveau Walker de déjà rêver à leurs futures retrouvailles télévisuelles. Et sans surprise, on aura le droit à une bataille de chapeaux : "Un de ces jours, il viendra et il jouera mon ami aux jambes arquées. On le mettra sur le dos d'un cheval et on lui donnera un chapeau de cowboy !"