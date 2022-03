Cole Sprouse revient sur son couple avec Lili Reinhart : "C'était réel"

Le comédien qui a joué dans Friends et dans des séries Disney Channel comme La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody a aussi un compte Instagram, Camera Duels, pour se moquer de sa célébrité. Cole Sprouse y publie des photos des personnes qui essayent eux-mêmes de le prendre en photo, et il y écrit des commentaires hilarants sur le ridicule de la vie publique. Cela prouve à quel point cet ex enfant star se fiche de sa notoriété.

L'acteur de Riverdale recasé avec Ari Fournier : des fans tarés signalent leurs photos

Mais malheureusement, à cause de cette célébrité, même depuis qu'il ne sort plus avec Lili Reinhart, il est encore stalké sur sa vie amoureuse. Désormais en couple avec la mannequin Ari Fournier, il doit même faire face aux fans totalement fous qui signalent les photos avec sa nouvelle copine sur Instagram. En effet, plusieurs de ses clichés avec sa chérie ont été supprimés pour "violence et provocation". "Ces gamins sont fous" avait-il réagi.