Vanessa Morgan enceinte et en plein divorce : Madelaine Petsch la défend face aux haters

L'interprète de Cheryl Blossom dans Riverdale s'est aussi exprimée sur son éloignement avec Vanessa Morgan à cause du confinement : "ma meilleure moitié. Vanessa me manque ! Nous sommes capables de faire des FaceTime et de parler sur cinq plateformes différentes à la fois. Nous nous envoyons toujours des SMS, mais c'est bizarre d'être séparée d'elle. J'ai l'habitude de la voir tous les jours, 10 mois dans l'année", a-t-elle confié à HollywoodLife.