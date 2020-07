Vanessa Morgan enceinte et célibataire ? Michael Kopech aurait demandé le divorce

Vanessa Morgan et Michael Kopech déjà divorcés ?

On a comme l'impression d'avoir loupé un épisode... Alors que Vanessa Morgan et Michael Kopech semblaient filer le parfait amour, notamment depuis leur mariage qui a eu lieu en janvier 2020, ils ne seraient plus en couple aujourd'hui. D'après les infos de TMZ, le joueur de baseball de l'équipe des White Sox de Chicago aurait demandé le divorce pour "raisons personnelles" et aurait déposé les documents pour mettre fin à leur union le 19 juin 2020.

Qu'a-t-il bien pu se passer en cinq mois pour en arriver à cette conclusion ? Serait-ce à cause d'une mésentente sur leur premier enfant ? Eh oui, il y a quelques jours, Vanessa Morgan a annoncé être enceinte d'un petit garçon ! Si certains de ses abonnés se sont tout de suite réjouis, d'autres ont rapidement remarqué que l'actrice de Riverdale n'avait pas mentionné Michael Kopech dans son post Instagram. Les rumeurs de rupture ont alors commencé à ce moment-là et semblent se confirmer aujourd'hui car TMZ est souvent bien renseigné.

Un premier enfant en route

En tout cas, Vanessa Morgan ne se laisse pas abattre, comme on a pu le voir dans la vidéo de sa baby shower : "J'ai débattu sur le fait de garder cette partie de ma vie cachée, mais je savais que les gens finiraient par voir des photos de mon ventre et je voulais que ce soit moi qui vous l'apprenne. Je veux garder ce chapitre de ma vie privé, mais je voulais être la première à partager la nouvelle. Je suis très heureuse d'accueillir mon petit garçon en janvier", a confié l'interprète de Toni Topaz dans Riverdale.