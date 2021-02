Riverdale saison 5 : la série a failli basculer vers le surnaturel

Les scénaristes de Riverdale avaient imaginé un saut dans le temps plus court

L'épisode 4 de la saison 5 de Riverdale arrive enfin sur Netflix ce jeudi 11 février 2021. Il s'agit du fameux épisode avec un saut dans le temps de 7 ans, dont la bande-annonce avait teasé ce qui allait se passer. L'occasion de voir ce que Archie Andrews (KJ Apa), Veronica Lodge (Camila Mendes), Jughead Jones (Cole Sprouse) ou encore Betty Cooper (Lili Reinhart) sont devenus après le lycée, une fois adultes. Mais Roberto Aguirre-Sacasa, créateur et showrunner de Riverdale, a avoué à TVLine que le grand saut dans le temps a failli ne pas se produire. En effet, les scénaristes avaient d'autres options en tête.

Alors qu'un autre spin-off de Riverdale est en préparation malgré le bide de Katy Keene avec Lucy Hale, la série teen ne montre donc plus des ados au lycée mais des adultes dans cet épisode 4. Et Roberto Aguirre-Sacasa, à qui l'on doit aussi Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix, a révélé que les scénaristes de Riverdale ont d'abord envisagé un saut dans le temps plus petit. Au lieu d'avancer de 7 ans, l'épisode 4 de la saison 5 aurait ainsi montré Archie, Veronica, Jughead et Betty à l'université. Les fans auraient ainsi pu les voir avant qu'ils deviennent adultes avec un boulot. Mais finalement, c'est bien après leurs études et l'armée pour le héros que le show nous emmène.

Un changement de genre, en mode horreur, a aussi été envisagé

Ce n'est pas tout, les scénaristes ont même pensé à changer de genre pour cet épisode 4. "L'autre chose que nous avons envisagé, c'est un énorme changement de genre, qui revient à dire quelque chose comme : la série devient un spectacle d'horreur, où nous introduisons le surnaturel. Nous avons parlé de cela" a ainsi avoué Roberto Aguirre-Sacasa.

Mais "finalement, nous avons senti qu'il y avait des histoires à raconter dans Riverdale, et les personnages étaient dans un voyage émotionnel qui semblait ne pas être encore terminé" a-t-il détaillé, "On a l'impression qu'une fois que l'on a fait le tour de l'horreur, des zombies ou autre, il est difficile de revenir à la normale après cela".