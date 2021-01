Riverdale saison 5 : un nouveau spin-off en prévision malgré l'échec de Katy Keene

Le 21 janvier, vous pourrez enfin retrouver Riverdale sur Netflix puisque la saison 5 débute après huit mois de pause. En janvier 2020, la CW lançait le premier spin-off du show centré sur le personnage de Katy Keene (Lucy Hale) avec aussi Josie McCoy (Ashleigh Murray). Une série, disponible en France sur Salto, qui n'a pas passionné les Américains : en juillet, on apprenait que Katy Keene n'aurait pas droit à une saison 2. Alors qu'un personnage du spin-off fera une apparition dans l'épisode 1 de la saison 5 de Riverdale, les boss du programme n'ont pas perdu espoir de voir l'univers s'étendre.

Un autre spin-off de Riverdale se prépare

C'est Mark Pedowitz, président de la CW, qui a annoncé la nouvelle : un second spin-off de Riverdale pourrait voir le jour prochainement. Pour l'instant, le projet n'est pas concret mais le boss de la chaîne a dévoilé avoir parlé avec Roberto Aguirre-Sacasa (créateur de Riverdale mais aussi des Nouvelles Aventures de Sabrina, et qui travaille également sur les reboots de Pretty Little Liars et True Blood) de réfléchir à une nouvelle série dérivée des aventures d'Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) et Jughead (Cole Sprouse). Pour l'instant, on ne sait pas de quoi pourrait parler ce possible futur spin-off mais avec les comics, la team de Riverdale ne manque pas de matière pour développer cet univers.

Pas de fin avant longtemps pour Riverdale ?

Comme le rapporte Deadline, Roberto Aguirre-Sacasa n'aurait pas envie que Riverdale prenne fin prochainement. "Je sais qu'il réfléchit sur le long terme pour continuer Riverdale" a confié Mark Pedowitz. Malgré des intrigues franchement limites, on dirait bien que la chaîne n'est pas près de lâcher la série et ce sont les fans qui seront contents. Espérons que le saut dans le temps qui apportera des changements comme un mari pour Veronica ou un nouveau métier pour Betty permettra d'apporter une bouffée d'air frais à la série.