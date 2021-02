Riverdale saison 5, épisode 4 : la bande-annonce qui tease le saut dans le temps

A l'origine prévu pour le premier épisode de la saison 5, le saut dans le temps arrive enfin dans Riverdale. Suite à la suppression de trois épisodes à cause de la Covid-19, la série a décidé d'inclure la fin du lycée à la cinquième saison. C'est donc dans l'épisode 3 que les personnages ont quitté la ville pour suivre leurs études supérieures. Et en 7 ans, pas mal de choses auront changé si on en croit la bande-annonce de l'épisode 4.

Archie à la guerre, le mari de Veronica débarque

Comme le laissait penser la fin de l'épisode 3 de la saison 5 de Riverdale, les choses auront changé pour les personnages. A commencer par Archie (KJ Apa) qui aura "été à la guerre", explique Jughead (Cole Sprouse) en voix-off. Une guerre sur un terrain de football américain ? Pourquoi pas, on est dans Riverdale après tout... Après son service, le héros sera donc de retour en ville pour une raison encore inconnue. Mais ce ne sera pas le seul à avoir vu sa vie bouleversée. La bande-annonce (à voir ci-dessus) montre aussi le nouveau mari de Veronica (Camila Mendes).

De son côté, Jughead aura publié un roman mais sera en pleine panne d'inspiration et Betty (Lili Reinhart), devenue agent du FBI, aura vécu un véritable traumatisme. Même si le trailer ne le montre pas, on sait aussi que Toni sera enceinte, Vanessa Morgan ayant confirmé l'info il y a quelques semaines. Bref, un jour presque normal à Riverdale.

L'épisode 4 de la saison 5 sera disponible le 11 février sur Netflix.