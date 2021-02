Riverdale saison 5 : c'est la fin du lycée dans l'épisode 3, ce qu'il faut retenir

A l'origine, c'est à la fin de la saison 4 que les héros de Riverdale devaient quitter le lycée avant un gros saut dans le temps au début de la saison 5. La Covid-19 a changé les plans de la production qui a été forcée de supprimer trois épisodes de la quatrième saison suite à la fermeture des plateaux de tournage. Finalement, les scénaristes ont décidé d'inclure les épisodes annulés à la saison 5, lancée il y a quelques semaines. Après avoir fait rompre Archie et Veronica et dévoilé l'identité de l'auteur des vidéos, c'était donc la fin du lycée dans l'épisode 3.

Comment FP a-t-il quitté la série ?

Dans l'épisode 2 de la saison 5 de Riverdale, Jughead (Cole Sprouse) découvrait que c'est en fait sa petite soeur Jellybean (Trinity Links) qui était l'auteure des vidéos flippantes, une théorie évoquée par les fans depuis des mois. Afin de protéger sa fille et de tenter de la remettre dans le droit chemin, FP Jones (Skeet Ulrich) décidait de quitter Riverdale pour repartir vivre à Toledo. Il lâchait donc Alice (Mädchen Amick). Pour rappel, c'est l'acteur qui a décidé de quitter Riverdale, expliquant lors d'un Instagram Live qu'il s'ennuyait dans la série (et vu l'intrigue du personnage, on peut le comprendre).

Quelle "fin" avant le saut dans le temps ?

Alors, que s'est-il passé pour les lycéens avant le grand saut dans le temps. On vous résume tout :

- Betty (Lili Reinhart) a été acceptée à Yale et a avoué à Jughead avoir embrassé Archie (KJ Apa).

- Fred Andrews était présent dans l'épisode via un rêve d'Archie. L'occasion de revoir Luke Perry, décédé en mars 2019 des suites d'un AVC.

- Archie et Veronica (Camila Mendes) ont couché ensemble une dernière fois.

- Archie s'est engagé dans l'armée

- Cheryl (Madelaine Petsch) a décidé de ne pas aller à la fac pour s'occuper de l'entreprise des Blossom ce qui mettait en péril sa relation avec Toni (Vanessa Morgan).

Dans une ultime scène, Jughead (sans son chapeau, une autre prédiction validée !) teasait l'avenir des personnages quand, un an après la fin du lycée, il était le seul à être revenu à Riverdale alors que le groupe avait promis se retrouver chez Pop's. On apprenait que lui et Betty s'étaient séparés et que le groupe s'était éloigné. "Je devais attendre six ans avant de revoir mes amis. On serait tous différents. Réunis évidemment par une nouvelle crise et un nouveau mystère" expliquait le personnage en voix-off. La suite au prochain épisode.