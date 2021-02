Riverdale saison 5 : aviez-vous remarqué cette incohérence dans l'épisode 4 ?

Mais en quelle année se passent les séries de l'univers Archie Comics exactement ? Si la question semblait se poser pour Les Nouvelles aventures de Sabrina, c'est moins le cas de Riverdale. Et pourtant, la série continue de nous surprendre (en mal). Si vous n'avez pas regardé l'épisode 4 d'un seul oeil (on vous comprend si c'est le cas...), un dialogue a dû vous surprendre.

Une (grosse) incohérence temporelle dans Riverdale

On le savait déjà mais Jughead (Cole Sprouse) l'a confirmé via un voice-over à la fin de l'épisode 3 : l'action de l'épisode 4 de la saison 5 de Riverdale reprend 7 ans après la remise des diplômes du lycée. En théorie, on devrait donc être en 2027. Mais non. C'est à travers un dialogue entre Veronica (Camila Mendes) et son mari Chad incarné par Chris Mason que la série nous a lâché sa pire incohérence depuis ses débuts, et c'est dire ! Alors que Chad reprochait à Veronica de trop travailler et lui demandait de ralentir le rythme pour qu'ils aient un enfant, cette dernière lâchait : "On est en 2021 Chad, tu n'es pas au courant ?". Pardon ??

Cette grosse incohérence n'a pas manqué de choquer certains internautes. Car même si la temporalité n'a jamais été clairement marquée dans Riverdale, on se souvient quand même que Fred Andrews (Luke Perry), le père d'Archie (KJ Apa) est mort en juillet 2019 (l'été avant la dernière année du lycée). Cette date est même inscrite sur sa tombe. Du coup, si l'action se déroule désormais en 2021, il ne se serait écoulé qu'un an après la remise des diplômes et deux ans après la mort de Fred. Même si on était nuls en maths à l'école, on sait quand même additionner et y'a comme un petit problème...

Le créateur réagit

Cette grosse bourde des scénaristes n'inquiète en tout cas pas plus que ça le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa. Alors qu'il a annoncé que des crossovers entre Riverdale et les séries Katy Keene et Les Nouvelles aventures de Sabrina sont possibles, il a également réagi à cette erreur. "L'esthétique de la série est intemporelle mais on a laissé passer ça (...) C'est un peu un effet de ne pas avoir eu une pause entre les saisons 4 et 5 (les épisodes de la fin du lycée devaient être diffusées à la fin de la saison 4 mais se sont retrouvés dans la saison 5 à cause de la pandémie de Covid-19, ndlr) et ça montre à quelle point la chronologie de Riverdale est folle" a-t-il expliqué à Entertainment Tonight. Folle ? On n'irait pas jusque là mais bon... En tout cas, le boss de la série a assuré qu'il fallait maintenant considérer que l'action se déroulait à l'époque actuelle. Mouais, on n'est pas convaincus...