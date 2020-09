Ces couples de séries TV qui n'ont pas existé... mais que les fans espéraient voir

Otis et Maeve (Sex Education)

Depuis le premier épisode de Sex Education sur Netflix, les fans espèrent une love story entre Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey). Mais est-ce qu'ils vont finir par se mettre en couple au lieu de se tourner autour et de sortir avec d'autres personnes ? Est-ce qu'ils vont enfin se mettre ensemble dans la saison 3 ? L'actrice qui incarne Maeve avait avoué à Popbuzz : "Vous savez, pour être honnête, je suis plus pro Maeve-Aimée que Maeve-Otis", parce que "je pense que ce garçon et cette fille ont tous les deux besoin de grandir un peu de leur côté. Ils ont besoin de comprendre ce qu'il se passe dans leur vie. Évidemment qu'ils tiennent l'un à l'autre et c'est vraiment adorable et attendrissant à voir. Mais je pense qu'ils doivent d'abord un peu évoluer de leur côté".