Les Experts : le retour se confirme, deux acteurs en négociations pour revenir

William Petersen (Gil Grissom) et Jorja Fox (Sara Silde) de retour dans Les Experts ?

Les Experts fait partie des séries les plus célèbres au monde avec pas moins de 15 saisons et 3 spin-offs : Les Experts : Miami, Les Experts : Manhattan et Les Experts : Cyber. Après avoir été diffusée entre 2000 et 2015, sur CBS aux Etats-Unis et sur TF1 en France, Les Experts seront bientôt de retour. C'est le site Deadline qui a confirmé la rumeur qui court depuis février 2020. Pour fêter l'anniversaire (les 20 ans) du show américain, une suite serait en préparation. Et pas avec n'importe qui ! William Petersen alias Gil Grissom et Jorja Fox alias Sara Sidle devraient en être les stars.

D'après les sources du média spécialisé, William Petersen et Jorja Fox seraient actuellement en négociations avec CBS pour ce projet de come-back. Et alors que la chaîne n'a rien confirmé pour l'instant, Deadline parle déjà d'un tournage pour cet automne 2020. Pour le moment, cette suite des Experts est baptisée CSI : Vegas (pour rappel, la série s'appelait CSI : Crime Scene Investigation en version originale).

Côté scénario, c'est Jason Tracey (Elementary) qui sera chargé de s'en occuper. L'action se passera à Las Vegas, "la ville où tout a commencé". L'histoire ? "Face à une menace existentielle qui pourrait faire tomber le laboratoire de police scientifique, une brillante équipe d'enquêteurs médico-légaux doit accueillir de vieux amis et déployer de nouvelles techniques pour préserver et servir la justice dans la ville des péchés".

Des nouvelles têtes sont prévues au casting

Mais le célèbre couple des Experts qui a bien changé depuis le début de la série ne sera pas seul dans l'équipe. William Petersen et Jorja Fox, qui incarnent respectivement Gil Grissom et Sara Sidle, seront entourés de nouveaux venus. Alors que le casting serait en cours, le site a dévoilé les noms de 5 nouveaux personnages et leurs postes.

Vous devriez ainsi découvrir Maxine, "la nouvelle directrice du laboratoire de police scientifique de Vegas. Ancienne entraîneuse de basket-ball, elle est une scientifique de haut niveau et un leader dans le domaine de la génétique. Récemment divorcée, elle se bat contre la dépendance aux opiacés de son fils". Josh, lui, "est généralement l'enquêteur principal sur les affaires, et a un don pour la reconstitution des scènes de crime. Né et élevé à Vegas, il vient d'une famille d'escrocs et d'arnaqueurs à la petite semaine".

Vous devriez aussi voir Allie, "une immigrante qui a suivi ses rêves à Las Vegas" qui a "un avenir brillant et un tempérament ensoleillé" et qui est un "véritable génie" sortie "de Harvard avec un doctorat en archéologie médico-légale". Chris est de son côté "un élève d'une école privée qui a commencé en blouse blanche et qui a fait son chemin sur le terrain. Maintenant, c'est un rat de laboratoire libéré". Enfin, Hugo est "médecin légiste en chef" depuis trois ans, "il est fasciné par les corps qui se retrouvent sur sa dalle, et la morgue est son endroit préféré". De quoi laisser penser à un éventuel reboot de la série culte.