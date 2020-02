Les Experts bientôt de retour ? Pourquoi c'est une mauvaise idée

C'est Deadline qui révèle l'information, CBS envisagerait un retour de sa série culte Les Experts à l'occasion d'une "saison événement" qui aurait pour objectif de célébrer ses 20 ans. "L'idée serait que l'histoire soit située à Las Vegas et serve de suite à la série originale. Il y a un espoir que cette suite soit portée par des membres du casting des débuts". Comme qui ? "Nous avons compris que William Petersen (Gil Grissom), qui était à la tête de la série pendant 9 saisons, et Jorja Fox (Sara Sidle) ont été contactés".

A l'heure actuelle on ne sait pas encore si ce projet verra réellement le jour (coût financier, accords avec les acteurs...), mais on sait déjà une chose : c'est une mauvaise idée. Et on vous explique pourquoi.

Déjà tout a été raconté

Les Experts c'est : 15 saisons, 336 épisodes et 3 spin-off (Les Experts : Miami, Les Experts : Manhattan et Les Experts : Cyber). Autrement dit, le concept a largement été exploité depuis 2000 et les scénaristes ont clairement eu le temps de tout écrire, tout imaginer et mettre en scène toutes leurs idées, même les plus folles. Aussi, en quoi ce retour serait-il vraiment utile à part prendre le risque de se répéter inutilement ? Ce n'est pas comme si la série n'était pas ultra procédurière avec ses propres codes. Il serait un peu tard pour réinventer son concept.