Game of Thrones saison 8 : la fin détestée des fans ? Pilou Asbaek (Euron Greyjoy) ne comprend pas

Les acteurs fans de la fin

Alors que certaines personnes n'arrivent toujours pas à accepter la fin de Game of Thrones, Pilou Asbaek - l'interprète de Euron Greyjoy, en a marre d'entendre les fans se plaindre et de voir cette colère faire la une des journaux. Présent sur le tapis rouge des Screen Actors Guild Awards ce week end, l'acteur a ainsi préféré se montrer positif en dévoilant combien toute l'équipe de la série d'HBO était particulièrement fière du résultat.

"Quand on a fait la table ronde [pour découvrir les scénarios], on a fini par faire une standing ovation durant près de 20 minutes", a-t-il confié auprès d'EW, avant de rappeler "C'était une fin parfaite". Une révélation qui va dans le sens de nombreux autres acteurs et qui devrait faire plaisir à HBO, probablement lassée de voir les téléspectateurs lui réclamer une nouvelle saison 8.

Une déception liée à de mauvaises raisons

Concernant la déception médiatique des fans, Pilou Asbaek a ensuite assuré "pouvoir la comprendre". Après tout, il l'a confessé, "Avant de jouer dedans, j'étais un grand fan de la série et si elle s'était terminée comme ça, j'aurais aussi été en colère".

Néanmoins, à en croire le comédien, cette colère n'aurait rien à voir avec la qualité du final. Au contraire, c'est l'émotion qui contrôlerait leurs sentiments et biaiserait leur avis : "Les gens étaient énervés parce que c'était la fin d'une ère. C'est comme une rupture et Game of Thrones s'est séparée de millions de personnes à travers le monde".

Une déclaration qui ne devrait pas faire plaisir à tout le monde, mais qui est plutôt fair-play. Pour un mec qui a eu le droit à l'une des morts les plus nulles de la série, on aurait pu l'imaginer plus amer que ça.