Riverdale saison 6 : Sabrina va ENFIN débarquer dans la série dans "un épisode spécial"

Le 31 décembre 2020, Netflix mettait fin à la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina au terme de sa saison 4. Près d'un an plus tard, la CW s'apprête finalement à redonner une chance à l'héroïne incarnée par Kiernan Shipka. Non, malheureusement, la série ne va pas revenir pour une saison 5 inédite. En revanche, préparez-vous à retrouver la sorcière du côté de... Riverdale.

Un rôle clé pour Sabrina dans Riverdale

La nouvelle a été confirmée par Roberto Aguirre-Sacasa, le showrunner, ce jeudi 7 octobre 2021, Sabrina va ENFIN rencontrer Jughead, Betty ou encore Archie. "Cela fait depuis la saison 1 de Riverdale que l'on parle d'importer Sabrina, donc c'est incroyablement excitant de voir que ça va enfin se faire", a-t-il déclaré, avant de promettre que cette apparition fera "partie d'un événement spécial au sein de la série".

A ce sujet, le créateur semble particulièrement impressionné par l'idée derrière ce crossover entre Sabrina et Riverdale, qui était teasé depuis des années, "C'est la situation parfaite que de la voir débarquer pour aider Cheryl Blossom durant son moment le plus important." Et pour cause, si l'on se fie au synopsis, Sabrina ne se contentera pas d'une simple figuration, elle est au contraire attendue pour seconder Cheryl alors qu'elle tentera de jeter un dangereux sort "qui pourrait signifier la différence entre la vie et la mort pour un membre adorer de la famille Blossom". Rien que ça.

Les fans vont halluciner

Un teasing mystérieux pour un résultat qui devrait faire le bonheur des fans. Le showrunner l'a en effet assuré, les spectateurs peuvent déjà s'attendre à en prendre plein les yeux, "Tout le monde sur le plateau a halluciné et je pense que les fans vont également devenir dingues. C'est vraiment amusant et spécial".

Pour l'anecdote, là où l'épisode 1 de la saison 6 de Riverdale est attendu le 16 novembre prochain sur la CW aux USA (et le lendemain sur Netflix en France), c'est dans l'épisode 4 intitulé "The Witching Hour(s)" que Sabrina fera ses premiers pas dans cette étrange ville. On a hâte !