Riverdale saison 6 : la bande-annonce inquiétante est là

La saison 5 de Riverdale est terminée et, après un final 100% WTF, tu pensais que la série allait arrêter les frais et ne reviendrait pas à la télé ? Pas de chance, la CW qui la diffuse aux Etats-Unis a déjà commandé une saison 6 du show avec KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes et Cole Sprouse mais sans Mark Consuelos qui quitte la série. Eh oui, on en a pas fini...

La saison 6 de Riverdale se dévoile et sera "horrifique"

Après la diffusion du final de la saison 5, disponible chez nous sur Netflix, la CW a dévoilé la toute première bande-annonce de la suite de Riverdale. Le trailer de 19 secondes (oui, c'est peu) tease une intrigue encore sombre avec une ambiance inquiétante. "Quelque chose de mal se passe à Riverdale" dit même Toni (Vanessa Morgan) pendant que Cheryl (Madelaine Petsch) joue la reine de sa secte. La vidéo tease 5 épisodes événements pour le retour du show, dès le 17 novembre.

Dans une interview donné à TVLine, le créateur Roberto Aguirre-Sacasa a teasé la suite qui s'annonce flippante. Il a notamment expliqué que le genre horrifique sera à l'honneur et que ces 5 premiers épisodes auront une arche narrative commune. "C'est un peu plus sombre, un peu plus bizarre et un peu plus tordu" a-t-il confié. Plus tordu ? Vu le niveau des derniers épisodes, ça n'annonce rien de bon...