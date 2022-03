Riverdale : c'est officiel, la série aura une saison 7, la fin en vue ?

Après un monde parallèle très chelou pour la partie 1 de la saison 6, Riverdale a fait son retour sur Netflix ce lundi 21 mars 2022 avec un épisode 6 qui ne présage pas le meilleur pour la suite. Bon, puisque la série aime partir dans des délires improbables, on n'est pas plus surpris que ça. Mais le pire, c'est que ces intrigues complètement WTF vont continuer un moment.

Et une saison 7 pour Riverdale... pour marquer la fin ?

Ce mardi 22 mars 2022, la CW qui diffuse Riverdale aux Etats-Unis a annoncé le renouvellement de la série pour une saison 7 ! Eh oui, les aventures d'Archie, Betty, Jughead, Veronica, Cheryl et les autres vont encore continuer. Une surprise ? Pas plus que ça ! D'autant plus que plusieurs acteurs avaient annoncé avoir déjà signé jusqu'à une potentielle septième saison. Mais il se pourrait bien que cette saison 7 de Riverdale soit la dernière. Si la CW n'a rien confirmé, Lili Reinhart, Cole Sprouse et Camila Mendes ont laissé entendre que le show pourrait prendre fin avec la saison 7. Interrogée sur la fin prochaine du show, l'interprète de Veronica avait confié : "Je lui donne encore une saison. Je pense qu'on ira jusqu'à la saison 7."

Les autres séries renouvelées

Riverdale n'est pas la seule série de la CW à être reconduite pour la saison 2022/2023 : la chaîne a aussi donné son feu vert pour les suites de six autres séries, à savoir :

- All American pour une saison 5

- The Flash pour une saison 9

- Superman & Lois pour une saison 3

- Walker pour une saison 3

- Kung Fu pour une saison 3

- Nancy Drew pour une saison 4

Restent encore en suspens les destins de Batwoman, Legends of Tomorrow, Dynastie, In the Dark, Roswell : New Mexico, Stargirl, Charmed, Legacies, 4400, All American : Homecoming et Naomi.