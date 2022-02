Riverdale saison 6, partie 2 : Camila Mendes tease la fin et c'est pour bientôt

Un peu comme nous devant les épisodes, les acteurs en auraient-ils un peu marre de Riverdale ? Depuis plusieurs années, la série enchaîne les intrigues bidons et les personnages semblent stagner malgré le saut dans le temps au début de la saison 5. Depuis quelques mois, plusieurs acteurs ont évoqué la fin de la série. Après Cole Sprouse et Lili Reinhart, c'est au tour de Camila Mendes.

Camila Mendes prévoit déjà la fin de Riverdale

Dans un mois, Riverdale est de retour. Après 5 épisodes spéciaux - et chelou - avec l'apparition de Kiernan Shipka alias Sabrina Spellman, la saison 6 reprend avec la partie 2 et on ne va pas se le cacher, on a un peu peur. Mais notre souffrance est peut être bientôt terminée. Comme les interprètes de Jughead et Betty, Camila Mendes s'est confiée sur la fin prochaine de la série et a laissé entendre que la saison 7 (toujours pas officiellement commandée par la CW) pourrait marquer la fin du show. Interrogée sur la fin du show, l'actrice a confié : "Je lui donne encore une saison. Je pense qu'on ira jusqu'à la saison 7. Je l'espère. On verra" a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.

On dirait donc bien que les acteurs sont prêts pour tourner la page. Il y a quelques mois, Cole Sprouse avait lui aussi évoqué la fin de la série, expliquant la raison pour laquelle elle pourrait prendre fin avec la saison 7 : les acteurs n'ont signé que jusqu'à la septième saison. Et on dirait qu'ils ne sont pas chauds pour renouveler leurs contrats. Pour l'instant, ni la production de Riverdale, ni la chaîne CW n'ont évoqué la fin de la série.