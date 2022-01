Riverdale saison 6 : la date de sortie de la partie 2 repoussée, rendez-vous le...

Depuis mi-décembre, Riverdale est en pause. Après une saison 5 déjà divisée en deux parties (avec une longue attente entre les deux) à cause de la Covid-19, la série portée par KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart et Camila Mendes s'est accordée un autre long break hivernal. Les acteurs sont bien en plein tournage de la suite de la saison 6 qui arrivera avec quelques semaines de retard.

La suite de la saison 6 de Riverdale repoussée de deux semaines

Ce vendredi 14 janvier 2022, la CW qui diffuse Riverdale aux Etats-Unis a annoncé que le show reviendra finalement un peu plus tard que prévu. L'épisode 6 devait être diffusé le 6 mars aux US et donc être disponible en France sur Netflix dès le 7 mars. Il faudra finalement attendre deux semaines supplémentaires : la suite arrivera le 20 mars outre-Atlantique soit le 21 mars chez nous sur Netflix. Eh oui, ce sera un lundi : la série va changer de jour de diffusion pour passer du mardi au dimanche (aux US).

Pourquoi un tel changement de date ? Cela n'a rien à voir avec la Covid-19 et de possibles interruptions à cause de cas positifs. Contrairement aux tournages de Grey's Anatomy ou NCIS qui ont été repoussés ou stoppés, les acteurs sont actuellement à Vancouver pour mettre en boîte les futurs épisodes. La chaîne a tout simplement été contrainte de repousser le retour de la série à cause de la reprogrammation de la cérémonie des Critics Choice Awards qui devait avoir lieu en janvier mais ne se tiendra finalement que le 13 mars à cause du variant Omicron. La chaîne qui diffuse l'événement a donc préféré repousser de deux semaines le retour de Riverdale pour proposer la suite de la série sans interruption.

Rendez-vous le 21 mars pour découvrir la suite de Riverdale.