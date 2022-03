Riverdale saison 6 de retour sur Netflix : (SPOILER) vraiment mort ? Le créateur répond

Attention cet article contient des spoilers !

Un mort dans la saison 6 de Riverdale ? Roberto Aguirre-Sacasa s'explique

Ce lundi 21 mars 2022 marque le retour de Riverdale sur Netflix. Après la saison 6 partie 1 sur "Rivervale", encore plus WTF que le reste de la série (c'est dire à quel point le scénario était déjanté), il y a eu une pause de mi-saison. Mais c'est good, la saison 6 partie 2 s'est enfin dévoilée dans l'épisode 6. L'occasion pour les nombreux fans de retrouver Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse) ou encore Cheryl (Madelaine Petsch).

Après la mort choc d'Archie dans la partie 1, qui était donc une mort uniquement dans la réalité alternative des 5 premiers épisodes de la saison 6 et non pas une mort "réelle" pour la suite, une autre mort fait parler. C'est celle d'Hiram Lodge (Mark Consuelos). Sa fille Veronica avait mis sa tête à prix, et un tueur à gages a appelé pour lui dire que le travail avait été fait. Mais Hiram a-t-il vraiment été tué ?

"Il est aussi mort que n'importe qui à Riverdale ne l'a jamais été" a répondu Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, à TVLine. "Même lorsque les personnages sont morts, ils reviennent parfois dans des flashbacks ou des rêves. Je vais vous dire ceci : Mark Consuelos n'est pas mort à Riverdale, mais Hiram l'est presque" a-t-il précisé, laissant une possibilité au grand méchant de revenir ? Pas forcément non plus, car pour rappel Mark Consuelos avait annoncé son départ de la série.

Un épisode 6 particulier pour Archie et Betty

Cet épisode 6 de la saison 6 de Riverdale reprend donc de suite après le dernier épisode de la saison 5. Quand Archie et Betty ont ravivé leur romance et qu'ils sont interrompus par une bombe, posée par Hiram. Un nouvel épisode dans lequel Archie et Betty ne sont mystérieusement pas blessés par l'explosion (ben ouais, ils sont indestructibles, même face aux bombes).

Par contre, gros twist, Archie et Betty se transforment en super-héros. Bon, sans cape, mais ils ont quand même des pouvoirs depuis l'explosion : Archie est super fort (encore plus qu'avant) et insensible à la douleur, et Betty peut maintenant voir une lueur rouge autour des méchants avant qu'ils ne commettent un crime.

Quant à Jughead, il a perdu l'ouïe et devient presque complètement sourd (c'est davantage crédible). "Ce n'est que le début de l'histoire de Jughead et non sa fin" a précisé le showrunner, "Vous verrez davantage Betty et Archie dans les histoires des uns et des autres. Vous verrez davantage Archie et Jughead dans des histoires. Vous verrez Betty et Jughead travailler ensemble. (...) Il y a beaucoup d'histoires d'amitié qui découlent de ce concept, et beaucoup de couples inattendus".