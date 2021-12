Riverdale : Cole Sprouse dévoile la pire intrigue de Jughead et sa saison préférée

Cole Sprouse (Jughead) révèle sa saison préférée de Riverdale

Après ses rôles dans les séries Disney et son personnage de Ben dans Friends (le fils de Ross et Carol), Cole Sprouse a aussi cartonné en incarnant Jughead dans Riverdale, sur la CW et sur Netflix. Alors que la première partie de la saison 6 de Riverdale est actuellement dispo, il s'est confié sur sa saison préférée de la série. "J'aurai toujours de l'affection pour la saison 1, si je suis honnête" a-t-il avoué à Decider, se disant "fier de la saison 1". "La saison entière était terminée avant que la série ne sorte, et donc aucun de nous ne savait vraiment comment les gens allaient la recevoir" a-t-il rappelé.

Mais ce que l'acteur Cole Sprouse a préféré dans cette saison 1, ce n'est pas forcément le scénario ou la mise en scène. C'est plutôt le fait de rencontrer toute l'équipe et d'apprendre à tous les connaître, ce qui leur a fait des souvenirs incroyables. "Ce sont les moments que nous avons tous passés en dehors de la production, à nous rapprocher les uns des autres, ou les rencontres que nous avons eues au cours des premières saisons, lorsque nous apprenions à nous connaître, à connaître la ville de Vancouver, et que certains d'entre nous travaillaient pour la première fois sur une production de cette envergure, qui me marquent le plus" a-t-il précisé, "Ce sont les gens que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont quittés ou qui ont continué avec nous. C'est ce qui m'a le plus marqué".

L'épisode de Riverdale préféré de Cole Sprouse est en revanche dans la saison 6

Cole Sprouse, dont la rupture avec Lili Reinhart (Betty dans Riverdale) a brisé le coeur des fans de Bughead a aussi parlé à ET Online. Et il a expliqué qu'en revanche, son épisode préféré de la série n'est pas dans la saison 1, mais dans la saison 6 ! "Je dirai que je pense que le 100ème épisode est mon épisode préféré" a déclaré l'acteur, en parlant de l'épisode 5 de la saison 6, appelé Chapitre 100 : Le paradoxe de Jughead. "Je vais le dire. Je n'ai jamais su qu'il allait arriver dans la saison 6. J'ai une très, très grande affection pour la saison 1, mais je pense que c'est mon épisode préféré" a-t-il assuré.

Voilà l'intrigue la plus ridicule de Riverdale selon Cole Sprouse

Même les fans de Riverdale trouvent des intrigues ridicules dans les différentes saisons, tant les scénaristes vont loin dans le WTF. Et Cole Sprouse n'a pas hésité à lâcher quelle intrigue il a le moins aimé de toute la série. "L'intrigue que j'ai le moins appréciée, ou du moins celle pour laquelle je ne me sentais pas du tout prêt était dans l'épisode Chapitre 54 : gare au criminel". Il s'agit de l'épisode 19 de la saison 3 de Riverdale : "Il y a des moments où je me dis : 'Oh, wow, je ne suis vraiment pas dans mon élément ici'. Et c'était quand Gladys, ma mère, était enfermée dans un combat de ninja avec des sai - ces armes de tortue ninja - se battant dans une aventure de jeu de société de type Jumanji contre Penny Peabody pour la vie de ma petite soeur".

"Et ma mère, avec qui j'ai déjà une relation incroyablement compliquée, combattait un ennemi dont j'avais enlevé le tatouage dans la deuxième saison, et j'ai dû m'asseoir sur le canapé passivement et essayer de comprendre comment je réagirais d'un point de vue psychologique" a-t-il souligné, "Je dois dire que j'étais un peu hors de mon élément".