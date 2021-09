Lili Reinhart : 6 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la star de Riverdale

3. Elle a failli abandonner la comédie avant Riverdale

Vivre du métier d'acteur est bien plus difficile qu'on ne peut le croire et, au final, très peu de gens réussissent à s'imposer dans cette industrie. Lili Reinhart a bien failli ne pas en faire partie : juste avant d'auditionner pour Riverdale, elle était prête à tout abandonner. A 18 ans, Lili Reinhart a quitté sa ville natale pour s'installer à Los Angeles dans le but de devenir actrice. Bien qu'elle ait tenu quelques rôles, elle ne réussissait pas à s'imposer et a failli plier bagages pour rentrer chez ses parents. C'est à ce moment-là qu'elle a été contactée pour auditionner pour la série. "Riverdale est arrivée dans ma vie à un moment où je traversais la pire dépression que j'aie vécue. Et la série m'a complètement sauvée" confiait la star dans un tweet en 2017.

4 . Elle a écrit un livre de poésie

Actrice, productrice et même autrice, Lili Reinhart sait tout faire ! En 2020, la star de Riverdale a aussi publié un recueil de poèmes intitulé Swimming Lessons ou La tête hors de l'eau en version française (dispo aux éditions Michel Lafont). Elle y parle des premiers amours, de l'anxiété ou bien de la dépression. Des sujets qui la touchent particulièrement : elle a révélé avoir souffert d'anxiété dans sa jeunesse et avoir fait des dépressions.