Grey's Anatomy saison 17 : (SPOILER) se confie sur son retour dans l'épisode 4

L'acteur a aussi dévoilé comment Krista Vernoff l'a convaincu de revenir dans la série. "Ellen m'en a parlé en premier puis Krista m'a appelé, nous avons parlé pendant une heure (...) A un moment de notre conversation, elle m'a dit qu'elle pensait que cela pourrait nous permettre de tourner la page et je lui ai dit : 'Je pense que c'est déjà le cas'" a-t-il confié. C'est finalement son mari, Patrick B. Leahy, qui lui a fait changer d'avis. "Il m'a dit que parfois, pour tourner la page il faut fermer la porte mais parfois, il faut aussi revisiter quelque chose de familier et découvrir ce qui t'apporte de la joie. Et c'est là que ça a fait tilt." a-t-il expliqué.

George est le premier personnage que la showrunner a voulu faire revenir

Toujours pour Deadline, Krista Vernoff a dévoilé l'origine des scènes sur la plage. "George était ma première idée. Quand ça m'est venu, je marchais sur la plage. Je me suis retrouvée à un endroit où il n'y avait personne et j'ai eu l'impression de pouvoir enlever mon masque, de marcher les pieds dans l'eau et j'ai imaginé Meredith qui marcherait avec George. C'est la première image qui me soit venue" a-t-elle confié. C'est ensuite qu'elle en a parlé à Ellen Pompeo qui est aussi productrice sur la série. La star du show a ensuite évoqué un retour de Patrick Dempsey et vous connaissez la suite.