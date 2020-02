Grey's Anatomy saison 16 : pour la première fois, une médecin sourde débarque à l'hôpital

Une médecin sourde débarque à l'hôpital

Les scénaristes seraient-ils des fans de Skam France ? Ce n'est pas impossible. Alors que la fiction de france.tv slash a récemment abordé le thème de la surdité, c'est Grey's Anatomy, la fiction médicale d'ABC, qui s'apprête à son tour à le faire ce jeudi 13 février à l'occasion de l'épisode 13 de la saison 16.

Pour la première fois dans l'histoire de la télévision aux USA, une médecin sourde apparaîtra à l'écran. C'est l'actrice Shoshannah Stern, elle-même malentendante, qui a ainsi été choisie pour incarner le Dr. Riley, une diagnosticienne qui "arrivera au Grey Sloan Hospital pour aider DeLuca a comprendre ce qui ne va pas avec Suzanne, une patiente".

Un rôle très important

Et si, à l'heure actuelle, son rôle n'est censé être que celui d'une guest-star, l'actrice - que l'on a déjà pu suivre dans This Close ou Supernatural, est fière de ce qu'il représente. "L'un des plus gros problèmes dans l'industrie médicale, comme je peux personnellement le voir, c'est qu'ils séparent les problèmes médicaux des personnes plutôt que de les voir dans un ensemble" a-t-elle rappelé à TVGuide.

Par conséquent, là où l'apparition de ce personnage pourra surprendre certains fans et créer quelques situations inédites à l'hôpital, Shoshannah Stern l'a assuré, elle aura surtout pour objectif de "montrer que ces médecins existent et qu'ils apportent des compétences particulières". L'actrice a tenu à le préciser, son héroïne n'est pas là pour faire le buzz mais changer l'image du public vis-à-vis d'eux : "Durant mes recherches, j'ai découvert que les médecins sourds sont plus à même d'humaniser leurs patients parce qu'ils ont grandi avec ce sentiment qu'ils étaient des problèmes pathologiques. Et les patients ressentent aussi que les médecins sourds sont plus doués pour communiquer avec eux".

16 ans déjà à la télévision et Grey's Anatomy continue de casser des barrières.