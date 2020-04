Grey's Anatomy saison 16 : les autres fins envisagées pour le départ d'Alex

Au début du mois de janvier 2020, par surprise, Justin Chambers annonçait son départ de Grey's Anatomy après 16 saisons afin de se consacrer à d'autres projets. La dernière apparition de son personnage, Alex Karev, avait déjà été diffusée dans la série plusieurs mois plus tôt. S'il n'est pas revenu pour les adieux de son personnage, l'acteur a enregistré une voix-off afin d'expliquer pourquoi il a décidé de quitter Jo (Camilla Luddington) et Seattle.

Les idées des scénaristes pour expliquer le départ d'Alex

A l'occasion de la diffusion du dernier épisode de la saison 16 de Grey's Anatomy, la showrunner a donné plusieurs interviews et ne pouvait évidemment pas éviter les questions concernant le départ de Justin Chambers et la fin choisie pour Alex (elle a également donné des infos sur la saison 17). Pour TVLine, Krista Vernoff a dévoilé les trois options envisagées pour la fin du personnage : une mort sans apparition à l'écran, garder Alex vivant à Seattle et en couple avec Jo sans pour autant le revoir ou bien des retrouvailles avec Izzie (jouée Katherine Heigl), option qui a été choisie par les scénaristes.

Concernant la deuxième option, elle confie : "Ça n'aurait pas été juste pour Camilla Luddington de la laisser mariée à un personnage qu'on ne voit jamais. Cela aurait absolument éliminé la chance pour elle de jouer beaucoup de choses". Krista Vernoff confie qu'il n'y a donc pas eu de débat chez les scénaristes et que les retrouvailles d'Izzie et Alex était "le bon chemin" à suivre.

"Les fans auraient été autant en colère si on l'avait tué"

Ce n'est pas l'avis de nombreux fans qui se sont énervés sur les réseaux sociaux après la diffusion de l'épisode aux Etats-Unis. La showrunner confie comprendre leurs réactions mais explique auprès de Deadline : "Je pense que les fans auraient été autant en colère si on l'avait tué. (...) Je suis très fière de cet épisode (...) Il m'a fait pleurer, il m'a fait rire. J'étais satisfaite et j'ai reçu des commentaires positifs de fans qui ont ressenti la même chose". Et d'ajouter : "Je n'étais pas surprise par les réactions des fans mais je sais que tout le monde aurait été en colère si nous l'avions tué. (...) Je suis heureuse que nous ayons choisi cette fin".