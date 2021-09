KJ Apa papa : Clara Berry a accouché d'un petit garçon, découvrez son prénom

KJ Apa, lui, a relayé la photo de sa chérie en story. L'acteur a vécu une semaine intense puisque, en plus de la naissance de son fils et du tournage de la saison 6 de Riverdale, il a également sorti son album "Clocks"... le 23 septembre. Dans une vidéo postée sur son compte, l'interprète d'Archie a remercié ses fans pour leur soutien. "L'album est sorti le jour où mon fils est né. Il va bien. Clara va bien. Je voulais vous remercier et j'apprécie tout votre amour." a-t-il confié.