Riverdale saison 7 : KJ Apa réagit à la fin de la série et dévoile la chose qui ne va pas lui manquer

Alors que la saison 6 de Riverdale continue sur Netflix, on sait déjà quand la série va se terminer. Rendez-vous en 2023 pour découvrir la fin des aventures d'Archie, Betty, Jughead, Veronica et les autres : la CW a confirmé la fin très attendue de la série. Depuis des mois, les acteurs réclament la fin de la série et leur souhait est donc exaucé !

KJ Apa réagit à la fin de Riverdale

Après l'annonce de la fin de la série, KJ Apa n'a pas tardé à réagir. Invité des upfronts en fin de semaine dernière, celui qui joue Archie a évoqué la fin prochaine du show lancé en 2017. "Je suis triste de dire au revoir à Riverdale la saison prochaine, à nos plateaux, notre équipe, nos producteurs, notre famille à la CW et je parle au nom de tous, de Camila, Cole, Lili et du reste de notre casting en disant que nous sommes reconnaissants du soutien de chacun. Et aux fans car sans les fans, rien de tout cela ne serait possible" a-t-il déclaré.

Cette chose qui ne va pas lui manquer

L'acteur qui est devenu papa depuis ses débuts dans la série a aussi dévoilé LA chose qui ne va pas lui manquer. Non, ce ne sont pas les intrigues pourries. "Je ne peux pas dire que teindre mes cheveux chaque semaine va me manquer ! J'ai hâte d'être de nouveau moi-même" a-t-il confié avant d'ajouter : "Je vous promets que cette dernière saison va se terminer en beauté et on a hâte de la partager avec vous". La fin de Riverdale sera-t-elle aussi nulle que les épisodes récents ? Réponse à venir !