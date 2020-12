Mujdat Saglam (Les Princes) critiqué après l'élimination de Maeva : il réagit

La demande particulière de Mujdat à Maeva

Après le départ précipité d'Alexis et celui d'Alix, les princes et les princesses ont dû passer aux éliminations dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 sur W9. Si Beverly a décidé de virer Boris, Mujdat Saglam, lui, n'a pas gardé Maeva à cause du manque d'affinités entre eux et parce qu'il a eu un petit coup de coeur pour son autre prétendante Maria. Un choix plutôt bien pris par Maeva comme la demande assez inattendue de l'ex de Milla Jasmine avant qu'elle ne parte : "Est-ce que je peux te demander de me chanter une petite chanson ?"

Les explications

Les internautes, eux, ont été assez surpris par le souhait de Mujdat Saglam. Le compte Instagram @clashtvshow n'a d'ailleurs pas manqué de partager l'extrait en question des Princes de l'amour 8 et de donner son avis à ce sujet : "Attendez stop, il l'élimine et lui demande de chanter une musique ? PTDRRR le culot", peut-on lire en légende. Un tacle auquel le candidat a répondu : "C'était ma manière à moi de remercier Maeva et de lui donner un peu plus de visibilité car elle chante plutôt bien." Un message commenté ensuite par Maeva : "Exactement merci Mujdat. Il a tout dit. C'est sans rancune l'élimination." Plutôt fair-play ! Prochaine étape The Voice pour la prétendante ?