Wafa (Mamans & Célèbres) maman pour la 3e fois : son fils est né, découvrez son prénom !

Les jeunes parents ont reçu de nombreux messages de félicitations notamment de la part de Julia Paredes, les jumelles Rawell et Rania, Anaïs Sanson, Denis Brogniart, Rym (Mamans & Célèbres), Julie Ricci, Daniela Martins ou encore Cecilia Siharaj (Mamans & Célèbres).

Wafa (Koh Lanta, La Bataille des couples 2) a ensuite donné des nouvelles de son petit garçon Aaron en story sur Instagram : "Notre petite prince est né. Un gros bébé de 3kg900, quasiment de 4 kilos (...) Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que quand on a plus d'un seul enfant, on a des contractions après l'accouchement et c'est très douloureux. C'est pire que l'accouchement (...) En tout cas, bébé va bien et il mange bien."