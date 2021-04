Cécilia Siharaj (Mamans & Célèbres) célibataire : elle annonce sa nouvelle rupture avec Yoann

Quand Cécilia Siharaj est tombée enceinte, le père de sa fille l'a quittée et ne lui a plus jamais donnée de nouvelles. Elle élève donc seule sa petite Sway depuis sa naissance, mais il y a quelques mois, un nouvel homme est entré dans sa vie : "Moi qui ne croyais plus en l'amour. Moi qui ne voulais laisser personne entrer dans ma petite bulle de maman solo. Moi qui ne croyais plus en rien... Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous annoncer que j'ai bel et bien trouvé l'amour", a annoncé l'ex-candidate de Koh Lanta 2016 en janvier.

Cécilia Siharaj annonce sa rupture !

Mais trois mois seulement après le début de leur relation, Cécilia et Yoann se sont séparés. Ils se sont finalement remis en couple avant... de rompre une nouvelle fois : "Je ne suis effectivement plus en couple. Beaucoup de choses ont chamboulé ma vie dernièrement. Je partagerai tout ça avec vous à partir de demain. J'ai préféré prendre le temps de me poser et de faire le point sur ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Mais je me sens enfin prête à vous en parler." Retour à la case célibataire donc 😢