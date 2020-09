Tiffany (Mamans et célèbres) : télé-réalité, 3e enfant avec Justin... elle se confie (Interview)

Purebreak : Après Mariés au premier regard, vous disiez ne plus vouloir faire de TV, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?

Tiffany : Pour moi, Mamans et Célèbres, ce n'est pas tout ce qu'on peut voir en télé-réalité. On est plus, justement, comme dans Mariés au premier regard sur du docu-réalité puisqu'il n'y a aucune mise en scène, c'est vraiment fidèle à notre quotidien, à ce que l'on vit tous les jours. Je trouvais le concept plutôt chouette et le fait de pouvoir partager des petit bouts de vie avec en l'occurrence des personnes qui me suivent, c'est plutôt chouette.

C'est cet aspect là qui vous a séduit dans Mamans et célèbres ?

Exactement. Le fait que ce soit très naturel, qu'il n'y ait pas de mise en scène. C'était quelque chose qui nous correspondait.

Vous avez longtemps hésité à l'idée d'exposer Romy et Zélie ?

Longtemps, oui et non. Mais c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions et qu'on y a pas mal pensé. C'était, entre guillemet, le gros point négatif, à savoir est-ce qu'on expose les filles ou pas puisqu'on essaie de les protéger un petit peu des réseaux sociaux et du coup, c'était la plus grosse interrogation qu'on avait.

Ca ne perturbe pas Romy et c'était ce qui était important pour nous

Comment vous leur avez expliqué les choses, surtout à Romy car Zélie est encore petite ?

Romy aimait beaucoup Mariés au premier regard. Ils ont fait un reportage sur nous, pour prendre de nos nouvelles à la naissance de Zélie et elle adore regarder ses petits passages télé le soir, elle nous les demande. Elle aime trop se regarder à la télé donc on s'est basé là-dessus, on lui a dit que ça allait être pareil, que de temps en temps il y aurait des petites caméras à la maison et qu'après elle pourrait se regarder à la TV. Très simplement. En tout cas, ça ne la perturbe pas et c'était ce qui était important pour nous.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer durant le tournage ?

Pour moi, même si tout se passe très bien, ce qui est le plus difficile à gérer c'est quand on est filmé à l'extérieur. Je suis hyper gênée en fait, j'ai vraiment du mal parce que, forcément, quand on sort avec une caméra, on ne passe pas inaperçu et j'ai un peu du mal avec le regard des gens, parfois insistants, et les questions du genre "Oh mais vous faites quoi ? Vous êtes qui ? Vous tournez pour quoi ?". C'est toujours un peu gênant.

Hors tournage, est-ce que les gens vous interpellent dans la rue ?

Pas tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a régulièrement des gens qui nous reconnaissent, qui viennent nous parler 5 minutes. C'est hyper chouette, c'est hyper plaisant, surtout que c'est des gens qui sont très bienveillants la plupart du temps donc ça reste très agréable.

Vous avez adapté votre quotidien pour le tournage de Mamans & Célèbres ?

Non. Ils sont vraiment top parce que, pour le coup, la priorité c'est les enfants, et c'était aussi une priorité pour nous. Les filles gardent vraiment leur rythme. Quand elles doivent dormir, on fait une pause, on ne tourne pas, quand elles sont fatiguées et qu'il y avait quelque chose de prévu, bah ce n'est pas grave, on essaie de s'arranger autrement. On fait vraiment en fonction des filles donc c'est très cool.

On a eu des petits soucis de vols de photos sur les réseaux sociaux qui nous avaient pas mal refroidis

Comment vous les protégez face à la diffusion ?

Là de toute façon, elles seront exposées, on les verra à la TV. Après, je pense qu'on essaiera quand même de les montrer très peu sur les réseaux ou brièvement, parce qu'on a eu des petits soucis de vols de photos sur les réseaux sociaux qui nous avaient pas mal refroidis. En fait, on ne les montre pas dans l'idée de cacher leur visage, pour pas les reconnaître, mais plus dans l'idée de "si on nous vole nos photos, on n'a pas envie que nos enfants apparaissent sur des sites inappropriés". Je ne suis pas objective mais je trouve que c'est les plus belles du monde (rires) donc je suis très fière de les montrer, mais malheureusement il n'y a pas que des gens bienveillants.

Comment vous réagiriez si Romy ou Zélie vous annonçait plus tard qu'elle veut faire de la télé-réalité ?

Je suis mal placée pour dire que je n'aime pas la télé-réalité. J'estime que les émissions qu'on a faites ne sont pas des télé-réalités et, d'un point de vue perso, je n'aurais pas du tout aimé faire de la télé-réalité. Après, j'estime qu'il y a plus grave, quoiqu'il arrive c'est mes filles et je respecterais leur choix mais c'est vrai que c'est pas une vocation chez nous de faire de la télé-réalité.

Est-ce que vous avez pu rencontrer les autres mamans de l'émission ?

Pas encore, on se parle sur les réseaux mais on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Je parle beaucoup avec Jesta, Julia et Cindy. C'est vraiment les 3 mamans avec lesquelles je parle le plus. De temps en temps, j'ai des petits échanges avec Wafa et Julie. On aime bien partager quand on est toutes dans les mêmes galères, ça nous rassure (rires). On partage nos expérience, surtout avec Julie et Jesta qui ont ou vont avoir des bébés rapprochés.

Vous aimeriez avoir un 3e enfant ?

De base, quand on s'est rencontré, on s'est dit qu'on en voulait 3. Et là on se dit que 2 c'est très bien (rires). C'est vrai que, même si les filles sont adorables, 2 c'est quand même sportif, elles sont rapprochées et même si j'ai du mal à me dire que je ne tomberais plus enceinte ou que je n'allaiterais plus, 3 c'est quand même aussi beaucoup de changements donc on préfère se dire que 2 c'est bien.

Justin ne voudrait pas un petit garçon ?

Bah, je ne sais pas. En même temps je crois que, limite, ça ne le gênerait pas d'avoir 3 filles. Il est tellement proches, il aime tellement ses filles que je pense que ça ne le gênerait pas. Mais bon, on n'est pas sur 3 enfants, ce n'est pas dans nos projets. De toute façon, si 3e il y a, c'est sûr que ça ne sera pas maintenant.

3 enfants, ce n'est pas dans nos projets

Justin et toi passez beaucoup de temps avec Romy et Zélie, est-ce que vous arrivez encore à consacrer du temps à votre couple ?

J'y travaille (rires). Ce n'est pas facile, je suis une maman très très poule, j'ai vraiment du mal à lâcher prise et à laisser les filles. Je commence à y arriver un peu, comme Zélie n'est plus allaitée, j'arrive à la laisser plus facilement la journée. Je sais qu'il falloir un peu les laisser, déjà pour elles et puis pour nous aussi.

Une autre émission de TV pourrait vous intéresser ?

Là, non ! J'ai envie de redire 'non, on ne refera pas de télé'. Alors, il ne faut jamais dire jamais mais c'est vrai que là c'est l'occasion qui s'est présentée mais dans l'idée, ce n'est toujours pas une vocations de faire la TV. Ah si Justin était motivé pour faire Koh Lanta mais moi je ne veux pas le laisser partir (rires).

J'ai envie de redire "non, on ne refera pas de télé" mais il ne faut jamais dire jamais

La saison 5 de Mariés au premier regard devrait bientôt arriver sur M6, un conseil aux candidats ?

De profiter de l'aventure pleinement, vraiment, et j'espère de le faire avec le plus de sincérité possible.

Avec quels anciens candidats es-tu restée en contact ?

Florian, de la saison 2, on est régulièrement en contact parce qu'on s'entend très bien et puis par rapport à son association. De temps en temps sur les réseaux, je parle à Marlène, Elodie.

Charlène et Vivien vont bientôt accueillir leur premier enfant, ils vous demandent des conseils ?

On s'envoie des petits messages de temps en temps, on réagit à des petites stories. La derrière fois, Vivien m'a contactée parce qu'il cherchait un coussin d'allaitement pour sa chérie. Il ne savait pas trop où le prendre donc je lui ai donné des petits conseils.

Un conseil à leur donner ?

De profiter parce que ça passe trop vite (rires). On veut toujours aller trop vite. Quand on est enceinte, on veut accoucher, on hâte qu'il soit là, quand ils sont tout bébé, on a hâte qu'ils marchent et parlent, mais on profite jamais assez, je trouve et après on est nostalgique.

