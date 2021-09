Emilie Fiorelli de nouveau en couple avec M'Baye Niang : elle officialise en famille

Mamans & Célèbres : Benjamin Machet et Sarah se confient en interview avec PRBK

Emilie Fiorelli et M'Baye Niang se sont une nouvelle fois séparés peu de temps avant la naissance de leur fils Farrell, en août 2020. Un an plus tard, les jeunes parents ont décidé de se laisser (encore) une nouvelle chance. Eh oui, la participante à Mamans & Célèbres et le footballeur sont de nouveau en couple ! C'est avec une jolie photo en famille, sur Instagram, que la soeur jumelle de Loïc Fiorelli a officialisé ce retour de flamme.