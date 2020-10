Emilie Fiorelli et M'Baye Niang de nouveau en couple ? La belle déclaration du footballeur

Après plusieurs ruptures, Emilie Fiorelli et M'Baye Niang se sont une nouvelle fois séparés comme l'a confirmé la maman de Louna en juillet 2020 : "Les raisons resteront personnelles. Je ne souhaite pas m'étaler sur le sujet. Ce n'est pas parce que nous nous affichons en couple que l'on doit automatiquement justifier les causes d'une séparation". Nous ne saurons donc pas pourquoi ils ont rompu, mais sachez que leur rupture s'est faite avant la naissance de leur deuxième enfant, un petit garçon du nom de Farrell.

M'Baye Niang et Emilie Fiorelli réconciliés ?

C'est donc sans M'Baye Niang qu'Emilie Fiorelli a accouché de son bébé... et si les amoureux avaient finalement décidé de se réconcilier ? Sur Instagram, le footballeur a posté un joli portrait de l'ex-candidate de Secret Story 9 et leurs enfants Louna et Farrell accompagnée d'une belle déclaration : "Puisque 'l'erreur en chemin doit être attribuée à la faute du guide', je me dois de reconnaître que j'en ai commis de grossières au cours de ces dernières années. Vous êtes ma force, ma motivation et ma détermination, je ferai tout pour vous rendre heureux. Je vous aime à l'infini."

Alors, Emilie Fiorelli a-t-elle choisi de pardonner à M'Baye Niang ses erreurs ? Le sportif et la soeur jumelle de Loïc sont-ils de nouveau en couple ? Le joueur de foot a-t-il enfin digéré le fait que la mère de sa fille ait dévoilé le sexe de leur deuxième enfant avant l'accouchement ? Que de questions... Emilie Fiorelli n'a pour le moment pas réagi au message romantique de M'Baye Niang.