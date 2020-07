Emilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang ? Elle confirme leur rupture 💔

Emilie Fiorelli maman célibataire

Entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang, c'est encore terminé ! Alors que la jeune maman a quitté à plusieurs reprises le footballeur, après des infidélités de sa part, elle a finalement accepté de le reprendre pour le bien être de leur fille, Louna. Que s'est-il passé cette fois-ci ? Leurs conflits auraient apparemment commencé lorsque Emilie Fiorelli a dévoilé le sexe de son deuxième enfant sur les réseaux sociaux sans l'accord de M'Baye Niang. Le sportif a ensuite laissé entendre qu'il était célibataire... avant que la soeur jumelle de Loïc Fiorelli ne confirme leur rupture.

Elle a semé le doute à ce sujet il y a quelques semaines, mais aujourd'hui, plus aucun doute sur sa séparation : "Je pense que beaucoup l'ont compris. Les raisons resteront personnelles. Je ne souhaite pas m'étaler sur le sujet. Ce n'est pas parce que nous nous affichons en couple que l'on doit automatiquement justifier les causes d'une séparation. Merci de ne plus me poser cette question, car je n'y répondrai plus", a posté celle qui attend son deuxième bébé en story sur Instagram.