Emilie Fiorelli encore séparée de M'Baye Niang : "Je suis enfin heureuse"

Emilie Fiorelli de nouveau séparée de M'Baye Niang : "J'ai pris la décision de rester ici, jugeant être allée au bout de mon histoire"

Entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang, il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les couples. La candidate de Mamans & Célèbres et le footballeur sont parents de deux enfants. Malgré leur famille, la gagnante de Secret Story 9 avait confirmé leur rupture en juillet 2020. Puis les amoureux avaient retenté leur chance en officialisant être de nouveau en couple en septembre dernier. Mais dans sa story Instagram du 6 décembre 2021, la Marseillaise a annoncé leur nouvelle séparation pour celles et ceux qui n'auraient pas compris.

Interrogée sur son déménagement à Bordeaux pour être avec M'Baye Niang (qui évolue aux Girondins de Bordeaux), Emilie Fiorelli a répondu dans sa session questions-réponses sur Insta : "Non, je n'irais pas vivre sur Bordeaux. J'ai pris la décision de rester ici, jugeant être allée au bout de mon histoire". Oui, c'est donc bien fini pour le couple. "Certains couples sont faits pour l'éternité et d'autres pour une plus courte durée" a-t-elle ajouté, et "je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, je suis enfin heureuse".