Nikola Lozina et Laura Lempika fiancés : Marvin Tillière s'en prend violemment à eux

Après une première rupture, Nikola Lozina a tout tenté pour reconquérir Laura Lempika, il est même allé jusqu'à la demander en fiançailles lors d'un séjour romantique en Italie. Malheureusement, quelques mois plus tard, l'ex de Jessica Thivenin trompait de nouveau sa petite amie : "La bague ne servait qu'à redorer son image, comme tout le reste d'ailleurs", a alors confié l'ex-candidate de Secret Story 11 en annonçant leur rupture au mois d'août. Pour tourner la page, Laura Lempika a participé aux Princes et les princesses de l'amour 3, mais elle a dû affronter son ex Nikola Lozina.

"Ça commence à devenir n'importe quoi ce milieu de m*rde"

Malgré leurs explications, elle a choisi de repartir sans lui du programme de W9. Sauf que l'ancien couple s'est revu après le tournage et a décidé de se laisser une seconde chance comme il l'a annoncé en novembre. Prêt à se poser pour de bon, Nikola Lozina a une nouvelle fois demandé en fiançailles Laura Lempika : la date de leur mariage est fixée pour septembre 2020. En pleine préparation, les amoureux sont à la recherche de partenaires pour ce grand événement, ce qui a provoqué la colère de Marvin Tillière.

L'ex de Maëva Martinez a confié sur Snapchat : "Cherche collaborations hôtels, châteaux, traiteur pour mariage filmé ? Vous faites les macs H24 en voiture de luxe, vous faites des placements de produits, vous touchez des sommes astronomiques et vous continuez à mendier la gratuité ?! (...) Ça commence à devenir n'importe quoi ce milieu de m*rde. Vous filmez vos enfants, vous filmez vos accouchements, vous filmez vos mariages, vous demandez des sponsors pour votre mariage ! Vous êtes prêts à aller jusqu'où pour avoir un peu de notoriété, pour ajouter 5, 10 000 euros par mois sur vos contrats de placements de produits ? Après vous vous plaignez que les gens vous crachent dessus ! Vous êtes des gogols finis."

Manon Marsault prend la défense de Laura et Nikola

Marvin Tillière poursuit : "Vous touchez des centaines de milliers d'euros par mois. Comment vous pouvez demander des sponsors. Comment vous pouvez demander à des gens qui travaillent et qui n'ont rien de venir gratuitement, vous qui allez toucher de l'argent sur un événement filmé ? Mais vous êtes des malades ! Vous êtes des barjos (...) La France est en grève et vous, vous n'avez pas la décence de payer pour votre mariage ? Vous n'avez même pas la décence de payer, de lâcher 50 000 euros pour un mariage bien fait."

Face à ce coup de gueule et aux critiques des internautes, Manon Marsault, qui sera le témoin de Laura Lempika à son mariage, n'a pas manqué de prendre la défense de sa pote et Nikola Lozina : "Prendre des partenariats pour un mariage, c'est une honte parce que Laura et Niko ont du fric ? Déjà, je ne vois pas le rapport d'avoir de l'argent ou pas. Même si un milliardaire peut faire des économies, il en fera. Pour mon mariage, j'en ai eu des partenariats et heureusement, sinon je n'aurai jamais pu me payer le mariage de ouf que j'ai fait."