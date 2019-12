Marvin Tillière de nouveau en couple ? La photo qui sème le doute

Marvin de nouveau en couple ?

Celui que vous avez pu suivre dans Moundir et les apprentis aventuriers 4 sur W9 ne serait peut-être plus célibataire. Alors que son ex Maeva Martinez a retrouvé l'amour dans les bras d'un nouveau boyfriend appelé Ju Havez, Marvin Tillière pourrait lui aussi avoir tourné la page. En effet, actuellement en vacances à Dubaï, aux Emirats arabes unis, il s'est montré au volant d'un bolide... avec la main d'une femme sur son épaule. Une photo et une vidéo dévoilées dans sa story Instagram, qui ont semé le doute sur une possible idylle.