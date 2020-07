Nacca et Eloïse en couple ou séparés ? Ils feraient croire à une rupture pour une autre émission

Nacca et Eloïse en couple ou séparés ? Les candidats des Marseillais aux Caraïbes feraient croire à une rupture pour participer à une autre émission

Entre Nacca et Eloïse, serait-ce vraiment terminé ? Le couple qui s'était rencontré dans Les Marseillais aux Caraïbes sur W9 était resté uni malgré le confinement. Mais depuis quelques jours, ils seraient en froid et même séparés. Mais cette rupture serait fake : les candidats auraient fait croire qu'ils n'étaient plus ensemble pour participer aux Marseillais VS Le reste du monde 5.